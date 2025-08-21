22 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Balıkesir\'de Yakalandı

Balıkesir'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay hapis cezası bulunan V.E, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir, Çanakkale ve Demirci adli makamlarınca birden fazla kişiyle yağma, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan V.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli, 20 Ağustos'ta il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.