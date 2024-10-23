23. Ekim Geçidi Disiplinlerarası Sergisi İzmir'de Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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23. Ekim Geçidi Disiplinlerarası Sergisi İzmir'de Sanatseverlerle Buluştu

İzmir'de düzenlenen 23. Ekim Geçidi Disiplinlerarası Sergisi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Bornova Belediyesi tarafından desteklenen etkinlik, Cumhuriyet ve Atatürk'ün sanata verdiği önemi vurgulayan eserleri sergiliyor ve profesyonel ile amatör sanatçıları aynı platformda bir araya getiriyor.

23.10.2024 10:16  Güncelleme: 10:31
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(İZMİR) - İzmir'de sanatseverleri bir araya getiren geleneksel Ekim Geçidi Disiplinlerarası Sergisi, bu yıl 23'üncü kez kapılarını açtı. 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen sergi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Bornova Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen geleneksel Ekim Geçidi Disiplinlerarası Sergisi 23. kez kapılarını açtı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, hem profesyonel hem de amatör sanatçıları aynı platformda bir araya getiriyor. Sergide, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve Atatürk'ün vizyonunu sanat aracılığıyla yansıtan eserler sergileniyor.

Cumhuriyet'in sanatsal yansıması

Serginin bu yılki temasında Cumhuriyet ve Atatürk'ün sanata verdiği önemin altı çiziliyor. 2002 yılında Gülşen Erbil'in girişimiyle başlayan Ekim Geçidi sergileri, sanatçılar için bir platform oluşturarak, özgür bir yaratım alanı sunmayı hedefliyor. Bu yılki sergide aralarında resim, heykel ve fotoğraf gibi disiplinlerin bulunduğu yaklaşık 200 sanat eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Eşki: "Sanat, Cumhuriyetimizin en değerli kazanımlarındandır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplumlar üzerindeki birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Sanat, Cumhuriyetimizin en değerli kazanımlarından biridir. Ekim Geçidi sergisi gibi etkinlikler, toplumumuzun farklı kesimlerinden gelen bireylerin yaratıcı gücünü ortaya çıkarırken, bizlere Cumhuriyetimizin ışığında sanatı ve özgürlüğü kutlama imkanı sunuyor. Bornova Belediyesi olarak sanatın her daim yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Proje yöneticilerinden Feriha Dağlı, Ekim Geçidi'nin yalnızca bir sergi olmadığını, Cumhuriyet'in yaratıcı sanat üzerindeki etkisinin bir simgesi olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin sanatın özgürlüğünü ve çağdaşlık ilkesini daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Sanatçılar ve minik ressamlar aynı sahnede

Serginin en dikkat çeken yönlerinden biri ise son üç yıldır çocuk sanatçılara da yer verilmesi. Küçük yaşta sanatla tanışan çocukların eserleri, profesyonel sanatçılarla aynı platformda sergileniyor. Bu durum, geleceğin sanatçılarına ilham kaynağı oluyor ve sanatseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Bu sanatsal şölen, 31 Ekim 2024 tarihine kadar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 23. Ekim Geçidi Disiplinlerarası Sergisi İzmir'de Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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