23 Nisan Beşiktaş'ta, Dünya Barış Parkı'nda Kutlandı

23.04.2026 17:51  Güncelleme: 18:16
Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Dünya Barış Parkı'nda düzenlediği etkinliklerle kutladı. Çocuklar gün boyu süren etkinliklerle bayramın tadını doyasıya çıkardı. kutlamaya katılan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman "Hiç kuşkusuz bir yerel yönetici olarak bizim en önemsediğimiz mesele çocukların mutluluğu huzuru ve güvenliği" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Dünya Barış Parkı'nda birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde gerçekleştirilen programlara çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında çocuklar; eğitici ve eğlenceli atölyelere katıldı, kukla gösterileriyle keyifli anlar yaşadı ve tuval çalışmalarında yaratıcılıklarını sergiledi. Etkinlik alanında ayrıca çocuklara içecek ve dondurma ikram edilirken, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da etkinliklere katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Çocuklarla birlikte sahneye çıkan Başkan Vekili Rasim Şişman, hep birlikte gökyüzüne balon bırakarak bayram coşkusunu paylaştı.

Başkanvekili Rasim Şişman yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Şişman: Yerel yönetici olarak bizim en önemsediğimiz mesele çocukların mutluluğu huzuru ve güvenliği

"Değerli çocuklar bugün hepimiz için çok anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bugün doyasıya vakit geçirin diye bir dizi etkinlik planladık. Gün boyu park içindeki çeşitli etkinliklerde bir arada olacağız. Hiç kuşkusuz bir yerel yönetici olarak bizim en önemsediğimiz mesele çocukların mutluluğu huzuru ve güvenliği. O yüzden bu 23 Nisan'da sizlerin keyifle vakit geçirebilmeniz bizim de burada sizlerle bir arada olabilmeniz çok değerliydi. Bayramınız kutlu olsun, sizi çok seviyoruz çocuklar."

Etkinlik alanındaki atölyeleri de ziyaret eden Rasim Şişman, çocuklarla birlikte Dünya Barış Parkı'na fidan dikerek bu anlamlı günü kalıcı bir hatıraya dönüştürdü.

Programa katılan çocuklar ve aileler, düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

