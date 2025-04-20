23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkusu

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 30 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, Başkent Millet Bahçesi'ndeki şenlik yürüyüşüne katıldı.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki yürüyüşte, Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve konuk ülke bayraklarını taşıyan 30 ülkeden gelen çocuklar coşku dolu anlar yaşadı.

Çocuklar, ülkelerine özgü kıyafetlerle geleneksel dans gösterileri sundu. Gösteriler, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlik kapsamında Oğuzhan Koç konser verdi. Konserde, çocuklar şarkılara eşlik edip eğlendi.

Şenliğe katılan öğrencilerden Eylül İlkin Delibaş, AA muhabirine, farklı ülkelerden gelen çocuklar sayesinde yeni kültürlerle tanıştığını söyledi.

Öğrencilerden Seda Çetinkaya, şenliği çok beğendiğini belirterek, "Bence 23 Nisan, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, çocukları ne kadar sevdiğini anlatan bir bayram." dedi.

Öğrenci Erva Elif Erol da 23 Nisan'ın bütün çocukların mutlu olduğu bir gün anlamına geldiğini dile getirerek, tüm çocukların bayramını kutladı.