23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali Antalya'da
23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali Antalya'da

19.04.2026 14:36
Antalya'da düzenlenen festivalde çocuklar için çeşitli etkinlikler ve satranç turnuvası yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk ve Uçurtma Festivali" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şişme oyun parkları, yüz boyama ve baskı atölyeleri ile meslek atölyeleri kuruldu.

Festival kapsamındaki tiyatro gösterileri, dans etkinlikleri, jonglör ve sihirbaz şovları ile ritim atölyeleri de çocukların ilgisini çekti.

Etkinlikte, uluslararası çocuk halk dansları ekipleri de ülkelerine özgü renkli kıyafetleriyle sahneye çıkarak kültürlerine ait geleneksel dans ve müzik performanslarını sergiledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konserleri ile İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından hazırlanan halk oyunları, çocuk koroları ve orkestra performansları da izleyicilerle buluştu.

Ayrıca alanda, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle 17'ncisi düzenlenen "Geleneksel Antalya 23 Nisan Satranç Turnuvası"nda, 7-12 yaş aralığındaki 200 sporcu, 12 kategoride mücadele etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
