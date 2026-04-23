23 Nisan Coşkusu İstanbul\'da Kutlandı

23.04.2026 14:37
İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği, eğitim temasıyla düzenlendi.

İstanbul Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi Konferans Salonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gönderdiği kutlama mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın medeniyet tasavvuru olduğunu söyledi.

Bu yılki bayramı "Maarifin kalbinde çocuk" temasıyla kutladıklarını dile getiren Yentür, bu temanın, eğitim anlayışının özünü ifade ettiğini belirtti.

Çocuğun eğitimin öznesi olduğuna dikkati çeken Yentür, "Çocuk, bugünün en sahici hakikatidir. Eğitim, çocuğun fıtratını, kabiliyetini, merakını, sevincini, hayalini ve istidadını incelikle keşfedip geliştirme sanatıdır. Maarif anlayışımızın merkezinde bu bakış vardır." dedi.

Yentür, bir çocuğun yeteneğini fark eden öğretmenin onun ömründe istikametini değiştirebileceğini, sevgiyle kurulmuş bir cümlenin yıllar boyu unutulmayacak iz bırakabileceğini ifade etti.

Öğretmenliğin ise bu noktada derin anlam kazandığını vurgulayan Yentür, şunları kaydetti:

"Bugün, milletçe derin üzüntüye büründüğümüz günlerden geçerken bu hakikati çok daha derinden hissediyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiseler, hepimizin yüreğinde derin bir sızı bırakmıştır. Ayla Kara öğretmenimizin, Fatma Nur Çelik öğretmenimizin ve kaybettiğimiz evlatlarımızın hatırası, eğitimin bir vicdan ve emanet meselesi olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Böyle zamanlarda acımızı, birbirimize daha sıkı sarılmamıza vesile olan bir duruşa dönüştürmeye her zamankinden daha dayanılma içinde olmaya ihtiyacımız var."

"Okul ile aile arasındaki güven bağı ne kadar kuvvetli olursa çocuğun ruhu o kadar emniyet içinde büyür"

Yentür, şiddetin karşısında en güçlü cevabın eğitim olduğunu, kırılan her yüreği onaracak, sarsılan her değeri yeniden ayağa kaldıracak olanın da öğretmenler olduğunu anlattı.

Eğitimin hayatta karşılık bulabilmesi için okulun içindeki sosyal, sportif ve sanatsal alanların, çocukların lehine güçlendirilmesinde en önemli role sahip olduğunu kaydeden Yentür, "Bu noktada toplumun bütün kesimlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Yaşanabilir bir çevre, insani hayat şartları, güven veren mahalle kültürü ve çocuklarımızın kendileri olarak var olabilecekleri tabii ortamlar, eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Velilerimizin, öğretmenlerimize güven duyması, öğretmenlerimizle aynı istikamette yürümesi, çocuklarımızın gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Okul ile aile arasındaki güven bağı ne kadar kuvvetli olursa, çocuğun ruhu da o kadar emniyet içinde büyür." diye konuştu.

Törende, resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA

