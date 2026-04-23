Tepebaşı'nda Kuşaklar Buluşması: 23 Nisan Coşkusu Hep Birlikte Yaşandı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Farklı kuşakları bir araya getiren özel buluşmada, bayram coşkusu hep birlikte yaşandı.

Tepebaşı Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencilerinin Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerine yaptığı 23 Nisan ziyareti kapsamında çocuklar ile büyükler çeşitli oyunlar oynadı, keyifli anlar paylaştı. Neşeli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocukların enerjisi ve büyüklerin deneyimi bir araya gelerek unutulmaz bir bayram atmosferi oluşturdu.

Vatandaşlar, minik misafirlerine küçük hediyeler vererek onların bayram sevincine ortak oldu. Çocuklar ise büyükleriyle birlikte zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi'nin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren etkinlikleri, hem çocukların hem de deneyimli vatandaşların sosyal bağlarını kuvvetlendirirken, 23 Nisan'ın birlik ve beraberlik ruhunu da bir kez daha gözler önüne serdi.