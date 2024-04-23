23 Nisan'da Rami Kütüphanesi'nde 'Okuma Kültürü Mekanları' adlı eser tanıtıldı - Son Dakika
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23 Nisan'da Rami Kütüphanesi'nde 'Okuma Kültürü Mekanları' adlı eser tanıtıldı

23 Nisan\'da Rami Kütüphanesi\'nde \'Okuma Kültürü Mekanları\' adlı eser tanıtıldı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak yayımlanan 'Okuma Kültürü Mekanları' adlı eser, Rami Kütüphanesi'nde tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kitapların erişilebilirliği konusunda yapılan çalışmalardan bahsetti ve çocukların kitaplara erişimini kolaylaştıran projelerin hayata geçirildiğini belirtti. 'Okuma Kültürü Mekanları' kitap seti, farklı çizerler tarafından resimlenerek çocuklara temel bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, kitap setinin yurt dışı lansmanı da gerçekleştirildi. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise okuma kültürünün gelişimi ve erken okur yazarlığın önemine vurgu yaparak, çocuklara yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti.

23.04.2024 18:54
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Okuma Kültürü Mekanları" adlı eser, Rami Kütüphanesi'nde tanıtıldı.

Tanıtımda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kitapların erişilebilirliği konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yazgı, dijital platformlar üzerinde yayıncılığın ve okuma kültürünün gelişmesi amacıyla çeşitli uygulamaları da hayata geçirdiklerini belirterek, "Kitap Artı projesi ve E-kitap mobil uygulaması ile çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırırken, işitme engelliler için özel olarak hazırlanan video kitaplar ile de herkes için erişilebilir bir yayıncılık anlayışını desteklemekteyiz." dedi.

"Her kitap, kendi içinde farklı bir anlatım ve çizim tekniğiyle farklı bir okuma kültürü mekanını tanıtıyor"

"Okuma Kültürü Mekanları" kitap seti aracılığıyla çocuklara temel bir bilinç oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yazgı, şöyle devam etti:

"Farklı, edebi deneyimler sunarak, okuma kültürü mekanlarını tanıtmak ve temel sanat algısını desteklemek amacıyla hazırlanan bu seri, yedi farklı çizer tarafından resimlendi. Her kitap, kendi içinde farklı bir anlatım ve çizim tekniğiyle farklı bir okuma kültürü mekanını tanıtıyor. Bu sayede Türkçenin anlatı türlerini ve okuma kültürü mekanlarını çocuklarımıza eşsiz bir şekilde sunuyoruz."

Yazgı, kitap setinin çocukların okuma kültürüne sağlayacağı katkıdan bahsederek, "Tüm çocuklarımızın kitabın üretiminden başlayarak, okuyucularıyla buluşmalarına kadar olan yolculuğunda verilen emekleri, emek veren kişileri ve tüm bunları öğrenebilecekleri terimleri içeren sözcüklere sahip olması bu seti özel kılan unsurlardan bir tanesidir. Ayrıca kitap setimizin yurt dışı lansmanını gerçekleştirdiğimiz çocuk kitapları fuarında, yazar ve çizerlerimizin de katılımıyla güzel bir etkinlik yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında proje bünyesinde yazar ve çizerlerin çocuklarla bir araya geleceğine işaret eden Gökhan Yazgı, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak olan bu önemli projenin gelecekte daha da büyüyerek devam etmesini umut ediyoruz. Çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı olduğunu unutmadan, onların edebi dünyaya olan ilgisini ve sevgisini desteklemeye de devam edeceğiz. Bu eserin ortaya çıkmasında değerli yazarımız Figen Yaman Coşar ve çok kıymetli çizerlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

"Kitap okuma dediğimiz mesele sadece zamanı değerlendirmesi meselesi değil, bir kültür meselesi"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise proje tanıtımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özellikle denk gelmesini istediklerini ifade ederek, "23 Nisan'da, Rami gibi özel bir mekanda tanıtım yapmak bizim için mutluluk verici. Çok kişinin emeği olan önemli bir eserden bahsediyoruz. Ülkemizde özellikle son yıllarda bu alanda hem içerik hem fiziksel özellikleri bakımdan çok nitelikli yayınlar yapan çok sayıda yayıncımız var. Biz Bakanlık olarak yayıncılarımızı, yazarlarımızı, editörlerimizi, çizerlerimizi yurt dışında tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Beyoğlu, Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi'ne (TEDA) de değinerek, bugüne kadar projede dört bine yakın eserin yayınlanmasına destek verdiklerini söyledi.

Okuma kültürünün gelişiminde erken okur yazarlığın önemine dikkati çeken Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın bilişsel, eğitsel yapılarının oluşması, olgunlaşmasında, kitap okuma alışkanlığını çok önemli bir yeri var. Kitap okuma dediğimiz mesele sadece zamanı değerlendirmesi meselesi değil, bir kültür meselesi. O yüzden en küçük yaşlardan ve hayatın her alanını kapsayacak şekilde bu alana müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin 81 ili 1900'e yakın ilçesinde 1300 kütüphane işleten yapı olarak Halk Kütüphanesi bizim birinci sorumluluklarımızdan."

Taner Beyoğlu, son dönemde 0-3 yaş grubuna özel bebek kütüphaneleri de açtıkları bilgisini vererek, müstakil bebek ve çocuk kütüphane sayısında 90'a yaklaştıklarını sözlerine ekledi.

Tanıtım programının ardından "Okuma Kültürü Mekanlarının Edebi Özellikleri" ve "Çocuklarda Okuma Kültürünün Gelişmesinde Mekanların Önemi" başlıklı paneller düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan'da Rami Kütüphanesi'nde 'Okuma Kültürü Mekanları' adlı eser tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan'da Rami Kütüphanesi'nde 'Okuma Kültürü Mekanları' adlı eser tanıtıldı - Son Dakika
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