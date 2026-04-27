"23 Nisan Satranç Turnuvası" Kadıköy'de Gerçekleşti

27.04.2026 13:27  Güncelleme: 13:45
Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası”nın ikincisi, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına 7-14 yaş aralığındaki yaklaşık 500 sporcu katıldı. Turnuvada, sporcular sekiz farklı kategoride kıyasıya mücadele etti.

İki gün süren organizasyona Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Seçkin Serpil, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları Soydan Alkan ve Rasim Emre Fırıncı, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Karaaslan ile İstanbul Satranç İl Temsilcisi Hakan Polat da katıldı.

Turnuva, kapanış ve ödül töreniyle dün sona erdi. Törende Kösedağı, her kategoride ilk üçe giren sporculara kupalarını takdim etti. Tüm katılımcılara anı madalyası ve katılım sertifikası verilirken, her yaş kategorisinde en başarılı kız sporcular da ayrıca kupa ile ödüllendirildi.

Kaynak: ANKA

