23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonunda Liderler Bir Araya Geldi

23.04.2026 21:21  Güncelleme: 23:01
TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona devlet erkanı ve siyasi parti temsilcileri yoğun olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte salona geldi. Resepsiyonda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yer aldı.

Öte yandan kabine üyelerinden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli de resepsiyonda bir araya gelerek sohbet etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Yeni Yol Grubu'nun bulunduğu masaya giderek Ali Babacan ve milletvekilleriyle selamlaştı.

Resepsiyona spor camiasından da davetliler katılırken, Fenerbahçe Spor Klubü Başkanı Sadettin Saran da davetliler arasında yer aldı.

"Süreç devam edecek, masa sağlam"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile tokalaşarak bir süre sohbet etti; ardından CHP grubu ile selamlaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin tıkandığı yönünde eleştirilere, "Süreç ilerleyerek devam ediyor bitmedi. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak. O hazırlığı iktidar yapacak. Bizim önerilerimiz hazır, isterlerse sunacağız. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemine gelir. Sürece dair umutluyuz" dedi.

Resepsiyonda dikkat çeken diyaloglar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'a ikram masasını göstererek, "Masayı deviriyorsun" dedi. Bakırhan ise yanıt olarak, "Masa sağlam" ifadelerini kullandı.

"Parti iktidara yürüyor, millet arkamızda"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Parti iktidara yürüyor, millet arkamızda. Bu haksızlıkların ve hukuksuzlukların arkadaşlarımıza çektirdiği azap bir yana ama millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı devralmamızı bekliyor. Onun içinde var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Özel, belediye başkanlarına yönelik operasyonlara ilişkin ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yargılandığı süreçlere atıf yaparak, o dönemde gözaltı ve tutuklama gibi uygulamalarla karşılaşmadığını söyledi. Özel, bugün ise benzer bir sürecin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik daha ağır şekilde işletildiğini belirtti.

Bakanlar gündemi değerlendirdi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP heyeti ile yaptığı görüşme hakkında "Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler. Ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaş nedeniyle sadece Türkiye'nin değil bölgedeki tüm ülkelerin olumsuz etkilendiğini belirten Yılmaz, "Şu anda barış olsa bile bu tahribatın etkisi belirli bir süre maalesef devam edecek. Biz de bir taraftan bu etkileri sınırlandırmaya yönelik tedbirler aldık. Bütçeden imkanlarımızı zorlayarak bu alanda etkileri sınırlayıcı tedbirler aldık. Bir taraftan da daha orta vadeli olarak ekonomimizi bu yeni şartlara hazırlayıcı çalışmaları sürdürüyoruz. Bütün dünya etkilendiği gibi biz de kısa vadede etkileniyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

