Vahap Seçer: "Tüm Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Yürekten Kutluyorum"
Vahap Seçer: "Tüm Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Yürekten Kutluyorum"

22.04.2026 10:37  Güncelleme: 11:17
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, çocukların gelecekteki rolüne ve eğitime erişimlerine vurgu yaptı.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli egemenlik mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümünü ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur ve coşkuyla karşılıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle hayat bulan bu büyük miras, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millet iradesine sahip çıkma kararlılığımızın, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızın en güçlü ifadesi olarak anlam kazanmaktadır. Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmiş olması, hepimize açık bir sorumluluk yüklemektedir. Çünkü çocukların eşit, özgür ve adil bir geleceğe sahip olması, sadece bir temenni değil, ortak bir yükümlülüktür. Bizler biliyoruz ki bir ülkenin gerçek gücü, çocuklarının nasıl bir yaşam sürdüğüyle ölçülür. Bu anlayışla; her çocuğun nitelikli eğitime erişebildiği, sağlıklı koşullarda büyüdüğü ve kendini özgürce ifade edebildiği bir gelecek için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana erken çocukluk döneminden başlayarak tüm yaş gruplarındaki çocuklara ve gençlere yönelik uygulamalarımızla; fırsat eşitsizliğini azaltmayı, dezavantajlı kesimleri güçlendirmeyi ve her çocuğun geleceğe güvenle bakabildiği bir kent inşa etmeyi temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıyla hizmet kapasitemizi artırarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin umudu, yarınlarımızın en güçlü teminatısınız. Aklın, bilimin ve özgürlüğün rehberliğinde hayaller kurmaktan, öğrenmekten ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Atatürk'ün sizlere emanet ettiği bu ülkeyi daha ileriye taşımak, ancak sorgulayan, üreten ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bireyler olmanızla mümkündür. Geleceğin bilim insanları, sporcuları, sanatçıları, yöneticileri ve siyasetçileri olarak yarınlarımız sizlerin omuzlarında yükselecek.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli egemenlik mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümünü ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

