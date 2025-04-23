23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Seyhan'da Coşkuyla Kutlandı

(ADANA) - Seyhan Belediyesi'ne bağlı kreşlerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Miniklerin heyecanına Belediye Başkanı Oya Tekin de ortak oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Seyhan Belediyesi'ne bağlı kreşlere giden çocuklar, hazırladıkları şiirler, danslar ve şarkılarla 23 Nisan'ı kutladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikler, hem çocuklara hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Başkan Tekin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yalnızca çocuklarımızın değil, hepimizin bayramı. Bu anlamlı günü miniklerimizle birlikte kutlamak, onların neşesine ortak olmak bizler için tarifsiz bir mutluluk. Kreşlerimizde çocuklarımızın kendi günleri için hazırladıkları gösteriler harikaydı. Gözlerindeki umut, yüzlerindeki gülümseme bizlere daha güzel bir gelecek için ilham veriyor. Çocuklarımızın mutluluğu, en büyük motivasyonumuz" dedi.