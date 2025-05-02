24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı - Son Dakika
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24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı.

02.05.2025 23:33
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Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı.

Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalin açılış konserinde, şef Murat Göktaş yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist viyolonsel Çekyalı Stepanka Plockova sahne aldı.

Festivalin açılış konseri, Antonin Dvorak'ın "Viyolonsel Konçertosu" ile " Felix Mendelssohn'un "4. Senfoni" eserleriyle gerçekleştirildi.

Hüseyin Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin çeyrek asra gelmesinin Afyonkarahisar'ın bir başarısı olduğunu söyledi.

Bir insanın hiçbir zaman tek başına başarılı olamayacağını dile getiren Başkadem, şöyle konuştu:

"Festivalin arkasındaki lokomotif benim. Ama arkasında çok emek ve kişi var. Böyle olmasaydı bu kadar yıla gelmesi imkansızdı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Teveccühleriyle, 2021 yılında Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü bize takdim ettiler. Bunun akabinde yine pek çok ödül aldık."

Başkadem, festivalin yaşaması için verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve sponsorlara teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Ali Arıkan da kardeş ülke Çekya'nın festivalin uluslararası boyutuna katkı sunduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ise 24 yıldır gelenekselleşen festivalin her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde sanatçıları ağırlayarak müziğin evrensel sesini Afyonkarahisar'ın sokaklarına taşıdığını ifade etti.

Başkadem, festivalin açılışında desteklerinden dolayı Anadolu Ajansı (AA) Afyonkarahisar Büro Müdürlüğüne plaket takdim etti.

Festival, 8 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı - Son Dakika

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