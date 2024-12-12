24. Antalya Piyano Festivali'nde La Fortuna Tango Orkestrası Büyüledi - Son Dakika
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24. Antalya Piyano Festivali'nde La Fortuna Tango Orkestrası Büyüledi

Antalya Piyano Festivali’nin ikinci konserinde sahne alan La Fortuna Tango Orkestrası, müzik ve dans performanslarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Genel Sekreter Cansel Tuncer, orkestrayı kutlayarak Dünya Tango Günü'nü coşkuyla karşıladı.

12.12.2024 11:53  Güncelleme: 12:02
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Antalya Piyano Festivali'nde sahne alan La Fortuna Tango Orkestrası, müziği ve dansı ile vatandaşların beğenisini topladı.

Antalya Piyano Festivali, tüm hızıyla sürüyor. 24'üncü Antalya Piyano Festivali'nin ikinci konserinde La Fortuna Tango Orkestrası, vatandaşlarla buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 11 Aralık Dünya Tango Günü'nde düzenlenen konserde dünyadaki sayılı tango orkestralarından biri olan La Fortuna Tango Orkestrası, muhteşem bir performansa imza attı.

Bandoneon da Gustavo Battistessa, keman da Ozan Gedik, piyano da Buğra Yüksel ve kontrbasta Aygü Özhan'ın yer aldığı La Fortuna Tango Orkestrası izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Konserde Dilara Zorlu ve Gökdağ Yalçın ise dansları ile büyük beğeni topladı. Tutkunun, zarafetin ve melodinin dansı olan tango dolu gecenin sonunda La Fortuna Tango Orkestrası, ayakta alkışlandı.

Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, La Fortuna Tango Orkestrası'na gecenin anısına plaket ve çiçek takdim etti. Genel Sekreter Cansel Tuncer, Dünya Tango Günü'nü kutlarken, La Fortuna Tango Orkestrası'nın festivale renk kattığını söyledi. 24. Antalya Piyano Festival kapsamında 13 Aralık Cuma günü sokak hayvanları için Agora Senfoni Orkestrası sahne alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 24. Antalya Piyano Festivali'nde La Fortuna Tango Orkestrası Büyüledi - Son Dakika

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