24 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

GÖÇMEN kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 24 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 36'sı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 24 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. İnsansız hava araçları ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 118 araç ile 9 bot ve motor ele geçirildi, 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerin 36'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.