Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine

06.06.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ekiplerinin bulunduğu protokol tribününde gerginlik yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine oldukça sinirlendiği görülen Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin destekçilerinden birine "Hadi oradan, geç yerine..." sözleriyle sert tepki gösterdi ve yaşananlara bizzat müdahale etti.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçim atmosferi zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Kongrede bu kez Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ekiplerinin bulunduğu protokol tribününde gerginlik yaşandı.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı bölümde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kongrede bulunanların dikkatini çeken gerginlik nedeniyle protokol tribününde hareketli anlar yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN SERT ÇIKIŞ

Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz Yıldırım'ın da yaşananlara tepki gösterdiği görüldü. Tecrübeli ismin, tartışma sırasında "Hadi oradan, geç yerine..." sözleriyle sert şekilde müdahalede bulunduğu öğrenildi. Yaşanan anlar kongrede bulunanlar tarafından yakından takip edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Protokol tribünündeki gerginliğin daha fazla büyümemesi için güvenlik görevlileri ve kongre yetkilileri devreye girdi. Tarafların sakinleşmesinin ardından program kaldığı yerden devam etti.

SEÇİM GÜNÜ ÖNCESİ GERGİN ATMOSFER

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik kongrede gün boyunca çeşitli tartışmalar yaşanırken, protokol tribünündeki son olay da seçim atmosferindeki gerilimi gözler önüne serdi.

Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar
“Önüne bak“ sözü ortalığı karıştırdı: 6 kişi sürücüyü kanlar içinde bıraktı "Önüne bak" sözü ortalığı karıştırdı: 6 kişi sürücüyü kanlar içinde bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ele alındı Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı

15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
14:53
Sadettin Saran’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Sadettin Saran'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:50
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
13:35
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye veda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:57
Tüm felaketler bu ailenin başına geldi Bu acının tarifi yok, 5 yakınını peş peşe kaybetti
Tüm felaketler bu ailenin başına geldi! Bu acının tarifi yok, 5 yakınını peş peşe kaybetti
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:22
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO’ya saldırabilir
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:19:12. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.