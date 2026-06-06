Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçim atmosferi zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Kongrede bu kez Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ekiplerinin bulunduğu protokol tribününde gerginlik yaşandı.
Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı bölümde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kongrede bulunanların dikkatini çeken gerginlik nedeniyle protokol tribününde hareketli anlar yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz Yıldırım'ın da yaşananlara tepki gösterdiği görüldü. Tecrübeli ismin, tartışma sırasında "Hadi oradan, geç yerine..." sözleriyle sert şekilde müdahalede bulunduğu öğrenildi. Yaşanan anlar kongrede bulunanlar tarafından yakından takip edildi.
Protokol tribünündeki gerginliğin daha fazla büyümemesi için güvenlik görevlileri ve kongre yetkilileri devreye girdi. Tarafların sakinleşmesinin ardından program kaldığı yerden devam etti.
Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik kongrede gün boyunca çeşitli tartışmalar yaşanırken, protokol tribünündeki son olay da seçim atmosferindeki gerilimi gözler önüne serdi.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine - Son Dakika
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