24 ilde uyuşturucu operasyonları: 80 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 138 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 1008 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 48 personel katıldı. Adreslerde, yapılan aramalarda 408 kilogram uyuşturucu madde ile 159 bin 788 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. 138 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 58'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada, "Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.