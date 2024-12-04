24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Gişe Biletleri Satışta

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(ANTALYA) - 24'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin gişe biletleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) satışa çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali için geri sayım başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde 7-20 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye ve dünyadan birçok yıldızı müzikseverlerle buluşturacak festivalin gişe biletleri, AKM gişelerinde satışa çıktı. Satışlar, 20 Aralık'a kadar sürecek.

Festival kapsamında dünyaca ünlü sanatçı ve grupların konser biletlerini alabilmek için sabahın erken saatlerinde AKM gişelerinde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sanatçı Karsu'nun biletleri ise ilk günden tükendi.

Bilet almak için sabah erkenden AKM gişesi önünde yerini alan müziksever Pırıl Ayman, festivale uzun yıllardır düzenli olarak katılım sağladığını söyledi. Ayman, " Kerem Görsev, Karsu ve daha birçok önemli müzisyeni dinlemek için burada bilet sırasına geldim. Biletlerin kısıtlı olduğunu bildiğim için çok erken bir saatte geldim ve ilk sırada yerimi aldım. Önceki festivallerde çok kaliteli müzisyenlerle çok kaliteli zamanlar geçirdim. Festival biz Antalyalılara müthiş bir müzik ziyafeti sunuyor" dedi.

Klasik müzik, caz ve flamenkoda Türkiye ve dünyadan birçok yıldızı Antalyalılarla buluşturacak festivalin açılış gecesinde sanatçı Karsu sahne alacak. Festival süresince La Fortuna Tango, Agora Senfoni Orkestrası, Kerem Görsev Trio, Duende Flamenco feat Maria Farelo-Christian Perez ve Ferhan-Ferzan Önder gibi dünyaca ünlü sanatçılar da Antalyalılarla buluşacak.