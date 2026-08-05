242 isimden çerçeve yasaya \'hayır\'

(ANKARA) - Aralarında eski bakan, büyükelçi, asker ve milletvekillerinin de bulunduğu 242 ismin, TBMM'de imzaya açılan "çerçeve yasa" teklifine ilişkin ortak açıklamasında, "On binlerce insanımızın katili olarak hüküm giymiş bulunan bölücü başının muhatap alınması, ona statü verilmesi, şu veya bu şekilde bölücü terör mensuplarının affedilmesi hiçbir devlet kuruluşuna, hiçbir partiye ve gruba onur ve itibar kazandırmaz. Biz Türk milletiyiz ve 'hayır' diyoruz" denildi.

Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Hamit Köse, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Kürşat Karacabey, eski Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bican Ercilasun ve Türk Devletleri Teşkilatı Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan ile eski bakanlar ve milletvekilleri Abdülkadir Akcan, Şevket Bülent Yahnici, Enis Öksüz, Ramazan Mirzaoğlu, Ali Arabacı, Namık Kemal Zeybek, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un da arasında yer aldığı 242 kişi, TBMM'de imzaya açılan "çerçeve yasa" teklifine ilişkin ortak açıklama yaptı.

"ÜLKEMİZİN BÖLÜNMESİNE YOL AÇACAK HER TÜRLÜ GİRİŞİME HAYIR DİYORUZ"

"Türk milleti 'hayır' diyor" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anayasanın 66. maddesi açıktır: 'Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.' Hepimiz Türk'üz ve 'Türk, Kürt, Arap' söylemlerine 'hayır' diyoruz. Atatürk'ün el yazısıyla açıkça yazılmıştır: 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.' Türk milletiyiz ve milli egemenliğimize ortak getirilmesine 'hayır' diyoruz.

Anayasanın başlangıcındaki 'Bu anayasa… Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği… fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, Türk milleti tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur' sözlerine dayanarak 'Türk evlatları' sıfatıyla ülkemizin bölünmesine yol açacak olan her türlü girişime 'hayır' diyoruz.

"BÖLÜCÜ ELEBAŞIYLA PAZARLIĞA HAYIR DİYORUZ"

PKK için kullanılan 'terör örgütü' söylemi eksiktir. PKK, 'bölücü terör örgütü'dür. PKK'nın açılımı Partiya Karkeren Kurdistan yani 'Kürdistan İşçi Partisi'dir. Adından da Kürtçü ve bölücü olduğu açıkça bellidir. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' denilerek bölücü elebaşılarıyla ve onların siyasi uzantılarıyla görüşmeler ve pazarlıklar yapılmasına 'hayır' diyoruz.

Türk güvenlik güçleri on binlerce şehidi ve gazisiyle mücadele ederek PKK'yı mağlup etmiştir. Yenilen düşmanla pazarlık yapmak teslimiyettir. Türk milleti olarak teslimiyete 'hayır' diyoruz. On binlerce insanımızın katili olarak hüküm giymiş bulunan bölücübaşının muhatap alınması, ona statü verilmesi, şu veya bu şekilde bölücü terör mensuplarının affedilmesi hiçbir devlet kuruluşuna, hiçbir partiye ve gruba onur ve itibar kazandırmaz. Biz Türk milletiyiz ve 'hayır' diyoruz."