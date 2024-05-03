25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde Acı Biber Yeme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde Acı Biber Yeme Yarışması Düzenlendi

Kumluca'da düzenlenen 25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında 'Acı Biber Yeme Yarışması' gerçekleştirildi. Yarışmada 21 yarışmacı, 3 dakika içinde en fazla acı biberi yemek için mücadele etti. Birincilik ödülü 7 bin 500 TL olan yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

03.05.2024 17:31  Güncelleme: 17:48
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(ANTALYA)- 25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında 'Acı Biber Yeme Yarışması' düzenlendi. İki etapta gerçekleşen yarışmada, 21 yarışmacı, 3 dakika içerisinde en fazla acı biberi yemek için mücadele etti. Birincinin 7 bin 500 TL para ödülü kazandığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Jüri üyeliğini 3 belediye başkan yardımcısının yaptığı yarışmayı, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Demokrat Parti Kumluca İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Kumlucalı takip etti.

Yarışmada Kara Cahit (Cahit Karataş) ve Badi Mehmet (Mehmet Karakaya) Acı Biber Yeme skecini sahnelediler. Kumluca'nın yerel sanatçısı İbrahim Abay da sazı ile türkülere eşlik etti.

İki etapta gerçekleşen yarışmada, 21 yarışmacı 3 dakika içerisinde en fazla acı biberleri yemeye çalıştı.

DERECEYE GİREN YARIŞMACILARA ÖDÜLLERİ VE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, yarışmanın birincisi Ahmet Gürhan'a 7 bin 500 lira ve madalyasını, ikincisi Celal Demir'e 5 bin lira ödülünü ve madalyasını, üçüncüsü Yetkin Tuncer'e 2 bin 500 lira ödülünü ve madalyasını takdim etti.

Ödülleri takdim ettikten sonra konuşan Başkan Avcıoğlu, "25.Tarım ve Seracılık çerçevesinde yaptığımız  yarışmayı tamamladık. Güzel bir katılım oldu. Acılı ama güzel bir yarışma oldu. Buna rağmen yarışmamız, mutlu bir şekilde sonuçlandı. Kazanan yarışmacımızı tebrik ediyorum. Katılımcı misafirlerimize ve basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir de etkinliklerin çok keyifli geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlçemizde 1 hafta boyunca Tarım ve Seracılık Festivali programlarımızı gerçekleştirdik. Bugün de bu yarışmayı düzenledik. İddialı olan yarışmacımız kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Bugün ve yarınki etkinliklerimizle bu güzel haftayı tamamlıyoruz. Başta belediye başkanımız olmak üzere programlarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Yarışma birincisi Ahmet Gürhan ise "Zor bir yarışmaydı. Kazanacağıma inanıyordum. Etkinliğimizi hazırlayan belediye başkanımıza ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 25. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde Acı Biber Yeme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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