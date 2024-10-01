25 Yıl Hapis Cezalı Sanık Yakalandı - Son Dakika
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25 Yıl Hapis Cezalı Sanık Yakalandı

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S.A., yurt dışına kaçarken yakalanıp 25 yıl hapis cezasıyla tutuklandı.

01.10.2024 10:29
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanıp gözaltına alınan S.A., tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan S.A.'yı yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken sınır hattında yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

25 Yıl Hapis Cezalı Sanık Yakalandı
Kaynak: DHA

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