25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Erzincan'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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