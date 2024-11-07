250 Bin Sosyal Konut İhaleleri Başladı - Son Dakika
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250 Bin Sosyal Konut İhaleleri Başladı

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TOKİ, 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ihalelerine başladı. Bakan Kurum, sürecin devam edeceğini duyurdu.

07.11.2024 19:09
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250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı

Bakan Kurum:

"Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri bugün başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak. Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

81 ili kapsayacak

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" denildi.

İlk evim de devam ediyor

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 250 Bin Sosyal Konut İhaleleri Başladı - Son Dakika

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