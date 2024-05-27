250 Metre Aşağı İnen Suyun Dibi Bulunamıyor

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250 metre aşağı inilen suyun dibi bulunamıyor

Depremzedelerin stres attığı yer: Yeşilgöz

6 Şubat depremleri sonrası normale dönen Yeşilgöz suyu ilgi çekmeye devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta suyunun derinliği ve kaynağının nereden geldiği belirlenemeyen esrarengiz doğa harikası 'Yeşilgöz', 6 Şubat depremlerinin ardından stres atmak isteyen depremzedelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dalgıçların 250 metre indiği suyun kaynağı henüz bulunamadı.

Kahramanmaraş şehir merkezine 60 kilometredeki Yeşilgöz Tabiat Parkı, Tekir Mahallesi'nde yer alıyor.

Yılın 4 mevsimi misafirlerini ağırlayan doğa harikası, yeşil ve mavi ile renk cümbüşünün yaşandığı yerlerin başını çekiyor. Bölgede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarım yapıldı. Özellikle hafta sonları depremzedelerin ilgisini çeken bölgeye haftada ortalama 500 kişi gelerek piknik yapıp temiz havayı teneffüs ediyor. Soğuk suyu ve temiz havası ile stres atmak isteyen depremzedelerin ilgisini çekmeye devam eden Yeşilgöz Mesire Alanı, çevre illerden de misafirlerini ağırlıyor. Daha önce dalgıçların girdiği ve 250 metre derinliğe indiği suyun ilerisine inilemedi.

6 Şubat öncesi yeşil ve turkuaz rengini andırır berrak bir görünüme sahip olan kaynak su, deprem sonrası çamur akmış, daha sonra normal akışını sürdürmüştü.

Vatandaşlardan Kadir Başar, "Depremi 6 Şubat'ta Doğukent'te yaşadık bu güzelim harika yere geldik hafta sonumuzu değerlendirdik" dedi.

Cuma Koca ise, "Eşeğimiz ile insanları gezdiriyoruz. İnsanların hoşuna gidiyor çok güzel" diye konuştu.

Ömer Çayır da, "Havalar güzel olunca insanlar çok sık geliyor. Buranın biraz daha bakılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası gelen suyun biraz çamur aktığını belirten Emrah Göçük, "Bizce bu çok da berrak değil ama içiliyor. Ekiplerimiz geldi ölçüm yaptı 250 metre inebildiler daha aşağıya inemediler" dedi.