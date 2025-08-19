26. HDI Sigorta Sadri Alışık Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
26. HDI Sigorta Sadri Alışık Ödülleri Sahiplerini Buluyor

19.08.2025 16:45
Bu yılki ödüller, başarılı tiyatro ve sinema emekçilerini onurlandıracak ve tören 15 Eylül'de.

Türk tiyatro ve sinema dünyasının emekçilerini onurlandıran ve oyunculuk alanında başarılı isimleri ödüllendiren HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek.

HDI Sigorta isim sponsorluğunda ve AHL Pay yan sponsorluğunda yapılan ödüllerin adayları açıklandı.

Sinema alanında bu yıl "Ayhan Işık Özel Ödülü" yetenekli oyuncu Barış Arduç'a verilecek. "Beraber" adlı yapımdaki başarısıyla "Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü" genç oyuncu Mina Demirtaş'ın, usta yönetmen Erden Kıral adına verilen "Seçici Kurul Özel Ödülü" ise "Büyük Kuşatma" filmiyle Alp Öyken'in olacak.

"Safa Önal Özel Ödülü", "Turbo" filminin oyuncuları Burak Can Doğan, Lorin Merhart, Tanju Bilir ve Umut Can Çetinkaya'ya takdim edilecek.

Türker İnanoğlu anısına verilen "Türker İnanoğlu Vefa Ödülü", Türk sinemasına uzun yıllar emek veren İlhan Aslım ve Zafer Ayden'e sunulacak.

AHL Pay Özel Ödülü "Yurt" filminin yönetmeni Nehir Tuna'nın olacak.

"Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü" Tijen Par'a verilecek

Usta oyuncular Macit Koper, Suna Selen ve Meral Çetinkaya'ya da bu yıl "Onur Ödülü" verilecek. Törenin anlamlı ödüllerinden biri olarak gösterilen "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü" ise oyuncu, aynı zamanda dublaj sanatçısı Tijen Par'a takdim edilecek.

Ümit vaat eden genç oyunculara verilen "Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülü", "Köprüden Önce Son Çıkış" adlı prodüksiyondan Mine Yıldız, Yaren Özkoca ve Yağmur Güçlü'ye, "Seçici Kurul Özel Ödülü" "Khora" adlı tiyatro topluluğuna HDI Sigorta Özel Ödülü ise "Medea" oyunuyla sahneye çıkan prodüksiyona gidecek.

Sinema Ödülleri

Sinema ödüllerinde başkanlığını Fehmi Yaşar'ın üstlendiği seçici kurulda Ayça Damgacı, Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Vecdi Sayar ve Tülay Günal yer alıyor.

Bu sene "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu" kategorisindeki adaylar arasında Ahmet Ağgün, Doğa Karakaş, Furkan Andıç, Nejat İşler ve Salih Bademci yer alıyor.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinde de adaylar Deniz Işın, Leyla Smyrna Cabas, Öykü Karayel, Serpil Gül ve Tülin Özen.

Komedi ya da kara komedi dalında ise "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü, Bülent Emin Yarar, Cengiz Bozkurt, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ya da Zafer Algöz'e verilecek.

Yine komedi dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne aday olarak Damla Sönmez, Nilperi Şahinkaya, Nur Sürer, Seda Bakan ve Ülkü Hilal Çiftçi" seçildi.

Tiyatro ödülleri

Tiyatro ödüllerinde de Harika Uygur'un başkan olduğu seçici kurulda Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Refika Sezik, Şencan Güleryüz ve Tijen Savaşkan bulunuyor.

Tiyatro kategorisinde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü için adaylar Fehmi Karaarslan, Cihat Süvarioğlu, Kerem Arslanoğlu, Furkan Kalabalık ve Ulukan Özpolat.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" adayları arasında da Merve Dizdar, Seda Türkmen, Sükun Işıtan, Esra Ruşan ve Gizem Erdem yer alıyor.

Komedi, kara komedi, müzikli oyun ya da müzikal dalda "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" adayları Münir Can Cindoruk, Uğur Uzunel, Onur Ünsal, Ümit Erlim ve Nedim Zakuto, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" adayları ise Banu Fotocan, Nazlı Bulum, Sezin Akbaşoğulları, Çiğdem Yıldız ve Arda Kurşunoğlu belirlendi.

Tek kişilik performans dalında "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü için Oğulcan Arman Uslu, Erdem Kaynarca, İbrahim Barulay, Şükrü Veysel Alankaya ve Enes Turan, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü için de Ece Özdikici, Mine Nur Şen, Naz Çağla Irmak, Deniz Ekinci ve Sanem Gençalp yarışacak.

26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 15 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
