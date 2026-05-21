Konak'ta Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Başladı

21.05.2026 16:40  Güncelleme: 17:37
Konak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 26. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 27 il ve 20 üniversiteden 156 araştırmacının katılımıyla başladı. Kongre ilk kez bir yerel yönetim iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi ev sahipliğinde Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen 26. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi başladı.

Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 26. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başladı. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK) tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 21-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında akademisyenler, araştırmacılar, mimarlar, şehir plancılar ve öğrencileri buluşturan kongrenin açılışına, ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla birlikte BBTMK Prof. Dr. Tüzin Baycan, Kongre Başkanı Doç. Dr. Necmettin Çelik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökçen Bombar, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, İzmir Planlama Ajansı Uzmanı Dr. Esra Kut Görgün, BBTMK üyeleri, akademisyenler ve araştırmacılar ve öğrenciler katıldı. 27 il, 20 üniversite ile çeşitli kamu ve özel kuruluştan 156 araştırmacının bildirilerini bir araya getiren kongre ilk kez bir yerel yönetim ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ÜNİVERSİTE VE BELEDİYE İŞ BİRLİĞİ

Bölgesel kalkınma, kentleşme, mekansal eşitsizlikler, göç, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yerel yönetişim, afet yönetimi ve benzeri konular başta olmak üzere, yerel ve bölgesel ölçekte yürütülen çalışmaların paylaşıldığı etkinliğin açılışında konuşan Başkan Mutlu, kongreden alınacak çıktıların önemini vurguladı. Başkan Mutlu, yerel yönetim ve üniversite iş birliğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Konak Belediyesi olarak bu çok kıymetli kongreye ev sahipliği yapıyor olmak bizim için de büyük bir onur. Konak'ta göreve geldiğimizde en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri üniversite ve belediye iş birliğiydi. Özellikle bir mimar belediye başkanı olarak bu kongrenin teması, burada yapılacak sunumlar hem Konak'ın hem İzmir'in önümüzdeki planlama sürecini ele alacağı ve bize de çok değerli çıktılar sunacağı için de ayrıca heyecanlıyız."

"KENTİN DÖNÜŞÜMÜ HEDEFLEYEN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Konak'ın tarihsel ve kültürel zenginliğine de değinen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, günümüzde Konak'ın kentsel ve sosyal anlamda bir yandan planlanmış ve varsıl bir yandan da planlama ve gelişim bekleyen iki ayrı uçta sosyoloji barındırdığına ve bu sebeple adil kent, eşit yurttaş ekseninde hizmet verdiklerine vurgu yaptı. Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu çelişkileri gideren, gidermeyi hedefleyen ve mekansal planlamayı da gözeterek yapmaya çalışan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz. Dönüşümü hiçbir zaman bina dönüşümü olarak görmeden hem kentin dönüşümü hem sosyolojik, ekonomik, kültürel dönüşümü olarak da gerçekleşmesini hedefleyen çalışmalarımız devam ediyor."

İLK DEFA YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞİYOR

Bölge Bilimi Türk Milli Komite Başkanı Prof. Dr. Tüzin Baycan da yaptığı konuşmada, kongreyi ilk kez bir yerel yönetimle iş birliği halinde düzenlediklerini dile getirdi. İzmir'den çok şey öğreneceklerini umut ettiğini söyleyen Prof. Dr. Baycan şöyle konuştu:

"26. kongremiz şimdiye kadar yaptığımız kongrelerden bir farklılık içeriyor. Bir ilki de burada gerçekleştireceğiz, bir ilke birlikte imza atacağız. Şimdiye kadarki kongrelerimizi biz hep üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. İlk defa bu kongremizi bir yerel yönetimle, Konak Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Gerçekten yerel yönetimle iş birliği içinde böyle bir kongreyi düzenlemek bizim için de çok özel bir durum. Bölgesel çalışmalara bu perspektiften bakmak ve onları değerlendirmek de kongremize ayrı bir önem katıyor. Ben bütün destekleri ve katkıları için Konak Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Nilüfer Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gittiğimiz bölgeleri, bölgesel gelişme alanında da çalıştığımız için gittiğimiz kentlerde, bölgelerdeki gelişme konularını tartışmayı ve o bölgelerden öğrenmeyi de çok arzu ediyoruz. Dolayısıyla bugün de İzmir'den çok şey öğreneceğiz diye umut ediyorum."

ÇELİK'TEN MUTLU'YA TEŞEKKÜRLER

Kongre Başkanı Doç. Dr. Necmettin Çelik de 27 ilden, 20 üniversiteden ve çeşitli kamu ve özel kuruluştan araştırmacıların bildirilerini bir araya getiren kongreye ev sahipliği yapan Başkan Mutlu'ya teşekkür etti. Çelik, "Tematik dağılıma baktığımızda ise dünya gündemiyle de paralel olacak şekilde iklim değişikliği, ikiz dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik temasının ön planda olduğunu görmekteyiz. Bunu, sırasıyla bölgesel kuram, bölgesel teori, yerel yönetimler ve bölgesel kalkınma gibi temalarımız izlemektedir. Bu bilimsel ortamın oluşmasına katkı sunduğu için Konak Belediye Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya ve çalışma ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

