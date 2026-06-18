26 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada, hakkında "kasten yaralama" suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan S.Ü, yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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