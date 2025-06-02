27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Adayları Açıklandı

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" adayları ve özel ödül sahipleri açıklandı.

Yapı Krediden yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde 6 Ekim'de verilecek ödüllere aday olan isimlerle özel ödül sahipleri belli oldu. Jüri değerlendirmesine göre, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Metin Deniz, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne "9/8'lik Kıyamet" oyunuyla Şamil Yılmaz, Haldun Dormen Özel Ödülü'ne "Afife" oyunuyla Tiyatro Afife & Zorlu PSM layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Mehmet Birkiye oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen jüri başkanı Aslı Yılmaz, tiyatro üretiminde karşılaşılan zorlukların büyük bir özveriyle aşıldığını ve her sezon onlarca oyunu bu tanıklığın yüklediği sorumlulukla izlediklerini belirterek, "27. senemizde de bu hassasiyeti taşıdık. 33 kişilik jürimiz toplam 266 oyun izledi. Canlılığı ve çeşitliliğiyle dikkati çeken bir sezon deneyimledik. Jüri, bu çeşitliliği kapsayıcı bir yaklaşımla değerlendirebilmek amacıyla izleyiciyle kurulan bağ, düşünsel derinlik ve ifade arayışları gibi birçok niteliği gözeterek dikkatli ve özverili bir çalışma yürüttü." ifadesini kullandı.

Bu süreçte tiyatro üretiminin emek, inat ve tutku ile sürdüğünü aktaran Yılmaz, "Her oyunun sahnede yer bulmasının başlı başına bir başarı olduğunu bir kez daha gördük. Bu nedenle jüri olarak sahnelerimizdeki tüm ekipleri kutluyor ve aday olsun ya da olmasın, tiyatro yaşamımızın yükünü inançla ve emekle taşıyan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ödüller, hayatını tiyatroya adayan sanatçı Afife Jale'nin isminin yaşatılması ve tiyatroya gönül veren gençlerin desteklenmesi amacıyla veriliyor.

Yapı Kredi'nin, Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle 2021'de başlattığı "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Burs Fonu" ile tiyatrosever gençlere eğitim desteği de sunuluyor.