28. Afife Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) Türk tiyatrosunun uzun soluklu ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 28. kez sahiplerini buldu. Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede, tiyatro dünyasının başarılı yapımları ve sanatçıları 17 dalda ödüllendirildi. "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" seçilen Pınar Yıldırım, ödül konuşmasında tiyatro emekçilerinin güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekti. Yıldırım, ödülünü Can Atalay'a ithaf etti.

28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, tiyatro tarihine iz bırakan ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Şahika Tekand'ın oldu. Oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Lucy adlı oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı'ya verildi. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'ne Konken Partisi adlı yapımıyla Tiyatrokare layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü Prof. Dr. Merih Tangün'e takdim edildi. Özel ödüller kategorisine bu yıl ilk kez eklenen ve aynı kategoride en az beş kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanan isimlere verilen Afife Onur Ödülü ise Yakup Çartık'ın oldu.

HALDUN DORMEN'E SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE BİR GECE...

Ocak ayında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun efsane ismi ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin fikir babası Haldun Dormen, gece boyunca sahnede anısına hazırlanan özel içeriklerle anıldı.

Tören, sunucular Demet Evgar ve Atılgan Gümüş'ün genel koordinasyonunda, "Afife" oyununun ensemble ekibinin sahnelediği dünyaca ünlü bir müzikalin açılış sahnesiyle başladı. Dormen Tiyatrosu oyuncuları ve emektarları tarafından ödüllerin takdim edildiği gecede, Haldun Dormen'in hafızalarda iz bırakan müzikallerinden seçilen imza parçalar, Dormen Tiyatrosu'na emek vermiş müzisyenler tarafından canlı olarak icra edildi. Tören boyunca yapılan konuşmalar, büyük ustaya duyulan sevgi ve saygıyı bir kez daha ortaya koyarken; Dormen'in Türk tiyatrosuna bıraktığı güçlü miras, duygu dolu anlarla anıldı.

"HALDUN DORMEN'İN MİRASINI YAŞATMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Çok katmanlı ve üretim çeşitliliği açısından dikkat çekici bir tiyatro sezonunu geride bıraktıklarını belirten Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Aslı Yılmaz, şunları söyledi:

"Her tiyatro sezonu, içinde bulunduğu dönemin ruhunu sahneye taşır. Bu yıl farklı anlatım biçimlerinin iç içe geçtiği, kolektif yaratıma dayalı yapımların öne çıktığı bir sezona tanıklık ettik. Jüri üyelerimizle birlikte 268 oyunu izleyerek, sahnedeki çeşitliliği ve tiyatro üretimi için ortaya konan emeği dikkat ve heyecanla değerlendirdik. Ancak 28. sezonumuz, tiyatromuzun büyük ustası ve bu gecenin fikir babası, hocamız Haldun Dormen'i kaybetmenin derin hüznünü de taşıyor. Onun tiyatro sahnemize, sanata ve hayata duyduğu saygı ve tutkusu, bizlere bıraktığı en kıymetli miraslardan biri. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri olarak bizler de bu mirası sahnemizde yaşatmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Bu sezon sahneye taşınan her yapımın, aday olsun ya da olmasın, tiyatromuz adına önemli bir değer yarattığına inanıyoruz. Tiyatroya gönül veren tüm sanatçılarımıza, ekiplerimize ve sezon boyunca özveriyle çalışan jüri üyelerimize teşekkür ediyor; tiyatronun gücünü birlikte büyütmeye devam edeceğimize gönülden inanıyorum."

Pınar Yıldırım ise, ödül konuşmasında tiyatro emekçilerinin güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekti.Ödülünü Can Atalay'a ithaf eden Yıldırım şunları söyledi:"

PINAR YILDIRIM: "BANKALAR PEŞİMDEYDİ, BİLMEDİĞİM NUMARALARI AÇMIYORUM..."

"Keşke sizin dediğiniz gibi sahneler dolu olsa, bağımsız sahnelerde öyle bir şey yok ne yazık ki... Çünkü buradaki birçok oyuncu aynı durumdadır ama ben aday arkadaşlarımdan bir gün sonra adaylığımı öğrenebildim çünkü tiyatro oyuncusu dediğin çift maaş almıyorsa, Amerika'ya tatile gönderilemiyorsa... Tabii ki kredi borçlarından dolayı, onları ödeyebilmek için oyunculuğu bırakma kararı almıştım ki başka işlerle onları ödeyebileyim. O yüzden de tabii ki bankalar peşimdeydi, sessize alıyorum telefonu, bilmediğim numaları açmıyorum, o yüzden bir gün sonra adaylığımı öğrendim. Sevgili Berfu Aydoğan dedi ki, dur acaba sen aranmış olabiliir misin, dedim bilmiyorum 20 tane cevapsız arama var, açamam. Sonra Berfu Aydoğan bir numaranın başını ve sonunu verdi, bundan arıyorlarmış dedi, açtım sonraki sabah 9'da."

'Merhaba, Pınar Yıldırım'la mı görüşüyoruz?' Evet, buyrun benim. Yapı Kredi dedi, ben de şartel indi. Şunun için o bankaya bundan aylarr sonra gerçekten yakalanma durumu dedim. Sonra ben 'Çok özür dilerim, ben sizden kredi çekmedim ki' dedim, karşımdaki arkadaş da Afife Jale Tiyatro Ödülleri deyince yemin ederim aklıma gelen ilk şey şu oldu: Es kaza şu ödül gelseydi de Yapı Kredi'den kredi çekseydim, bir taksit şöyle... Bir taksit indirebilir miyiz? Maalesef ki böyle bir durumdayız, Türkiye tiyatrosu bu durumda. Bilmiyorum, tek miyim? Şu anda evinin faturasını, kirasını tiyatro oyunculuk haricinde de en az 2-3 işte de çalışan arkadaşlarım var değil mi benim gibi? ya da sigortasız olduğu için, hasta olmamak için yaradana sığınan falan...

Ben aslında yalnız olmadığımı biliyordum, sadece bazen ne kadar kalabalık olduğumuzu unutuyoruz, ne kadar kuvvetli olduğumuzu unutuyoruz, ne kadar mücadele ruhunu taşıdığımızı unutuyoruz çünkü bu coğrafya unutturuyor. O yüzden ben de unutmamak için, hazır da yıldönümü gelirken, Soma'nın, Gezi'nin yıldönümü gelirken, Gezi'nin avukatı, Soma maden işçi katliamının avukatı, Aladağ yangınının avukatı, Çorlu Tren Kazası'nın avukatı, 4 yıldır tutsak olan Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay'a ithaf ediyorum. Asla unutmayacağız Can, mücadele bizimle, iyi akşamlar"

