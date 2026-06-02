28 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 77 Gözaltı
28 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 77 Gözaltı

28 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 77 Gözaltı
02.06.2026 14:16
Nevşehir merkezli yapılan operasyonda 77 şüpheli yakalandı, 1,5 milyon lira ve dijital materyal ele geçirildi.

NEVŞEHİR merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 77 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, bahis sitelerinden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 77 Gözaltı

14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
14:10
Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
14:10
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:35
CHP'nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
SON DAKİKA: 28 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 77 Gözaltı - Son Dakika
