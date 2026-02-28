28 Şubat Darbesi'nin 29. Yıl Dönümü - Son Dakika
28 Şubat Darbesi'nin 29. Yıl Dönümü

28 Şubat Darbesi\'nin 29. Yıl Dönümü
28.02.2026 14:39
AK Parti Amasya, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde basın toplantısı düzenleyerek eleştirilerini yaptı.

AK Parti Amasya İl Başkanlığınca, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Tarık Sezen, yaptığı açıklamada, amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğunu söyledi.

28 Şubat'ın sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı şekilde kurgulanmış bir darbe olduğunu belirten Sezen, "Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır." dedi.

AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını vurgulayan Sezen, şunları kaydetti:

"İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

Basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, Kadın Kolları başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, 28 Şubat, AK Parti, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat Darbesi'nin 29. Yıl Dönümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
