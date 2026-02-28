28 Şubat Darbesi'nin Karanlık Yüzü

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 28 Şubat "postmodern darbesi"nin askeri tankların yürütülmesinin yanında brifinglenmiş yargının silah gibi kullanılmasıyla da hafızalara kazındığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'nin siyasi tarihine "bin yıl süreceği" iddiasıyla kazınan 28 Şubat darbesinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen bu karanlık dönemin ürettiği birtakım mağduriyetlerin toplumun vicdanında kanayan bir yara olmaya devam ettiği belirtildi.

Ordu, yargı, medya, akademi ve sermaye çevrelerinin işbirliğiyle kurgulanan bu sürecin, sadece bir hükümeti devirmekle kalmadığı, inançlı insanların hayatlarını, özgürlüklerini, hayallerini ve temel insan haklarını hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "28 Şubat, askeri tankların yürütülmesi yanında, brifinglenmiş yargının bir silah gibi kullanılmasıyla hafızalara kazınmıştır. Genelkurmay brifinglerine ayakta alkış tutan yargı eliyle işkence altında ifadeler alınmış, sahte deliller ve hukuki dayanaktan yoksun suçlamalarla binlerce genç zindanlara atılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamuoyunun da desteğiyle yürütülen kampanya süreçleri ve duyarlılıklar neticesinde çeşitli tahliyeler gerçekleşse de cezaevlerinde halen çok sayıda hükümlünün tutulduğu aktarılarak, 28 Şubat dönemi mağdurları için gerekli adımların atılması talep edildi.