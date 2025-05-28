28. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Başladı

(ANKARA)- 28. Uçan Süpürge Vakfı Kadın Filmleri Festivali, açılış töreni ile başladı. Törende Onur, Bilge Olgaç, Başarı ve Genç Cadı ödülleri ile birlikte teşekkür plaketleri sahiplerini buldu ve 4 Haziran'a kadar sürecek festival programı tanıtıldı.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin bu yıl 28'incisi, kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak ve sinema alanındaki üretimlerini desteklemek amacı ve "Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler" sloganı ile başladı. Festivalin açılış töreni Ankara Devlet Opera ve Balesi Salonu'nda yapıldı. Açılış töreninin sunuculuğunu oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler üstlendi. Törene yönetmenler Ece Dizdar, Ceylan Özgün Özçelik, Biket İlhan, Eylem Kaftan; oyuncular Lale Mansur, Buket Kara ve yapımcı Zeynep Atakan, FIPRESCI jürisinden Adriana Fernandez, Bettina Hirsch, Senem Erdine ve SİYAD Başkanı Esin Küçüktepepınar, siyasiler, dernek üyeleri katıldı.

Hilton Oteli'nden Esen Taylan'a, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır'a, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Çokakoğlu'na, Sosyal Girişim ve Dayanışma Derneği (SGDD)- ASAM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Teşekkür plaketlerinin ardından "SesVerSus" A capella grubu sahne aldı. Grubun festivale özel hazırladığı dinleti, seyircilerden büyük alkış aldı.

Genç Cadı Ödülü'nün sahibi Mina Demirtaş'a ödülünü rol arkadaşı Duygu Sarışın verdi. Sarışın ödülü verirken Uçan Süpürge'nin Kadın Filmleri Festivali'nin, festivalin yanı sıra kadınlara ses ve omuz veren bir alan yarattığını dile getirerek, ödülü Mina Demirtaş'ın almasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Demirtaş ödül almanın gurur verici olduğunu belirterek, ödülün anlamını ve önemini unutmayacağını söyledi. Ödülü tüm kız kardeşlerine ithaf eden Demirtaş, mesleğin başında olduğunu ve daha çok mücadele edeceğini ifade etti.

Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nü Başak Emre, oyuncu Taner Birsel'den aldı. Festival yapmanın zorlaştığı bir ülkede bir festivalci olarak ödül almanın gurur verici olduğunu söyleyen Emre, Gezici Festival' e destek verenlere ve meslek hayatı boyunca yanında olanlara teşekkür etti. Emre, ödülü annesine ve babasına ithaf etti.

Cast direktörü Harika Uygur, Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nü, yapımcı Zeynep Atakan'dan aldı. Uygur, Bilge Olgaç'ın son filminde birlikte çalıştıklarını ve bu yüzden ödülün çok anlamlı olduğunu dile getirerek, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Uygur, ödülü adalet arayan Ahmet Minguzzi, Narin bebek, odalarında sessiz kalan bütün çocuklar için aldığını söyledi.

"Kadınlar sanatla anlatmaya dönüştürmeye devam edecekler"

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, ödülünü kızı Ada Yarar'dan aldı. Yıldırımlar, ödüle layık görüldüğü için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, ödülü sektörde var olmaya çalışan kadınlar için aldığını söyledi. Yıldırımlar, "Kadınlar sanatla anlatmaya dönüştürmeye devam edecekler. Başka türlüsü doğanın döngüsüne aykırı" dedi. Ada Yarar, "Umarım ben de bir gün senin gibi başarılı bir kadın oyuncu olurum ve senden ödül alırım. seninle gurur duyuyorum ve seni çok seviyorum" diye konuştu.

Gecede Onur Ödülü oyuncu Gülşen Bubikoğlu'na verildi. Yurt dışında olması dolayısıyla törene katılamayan Bubikoğlu'nun ödülünü arkadaşı Melisa Varol aldı. Varol'a ödülünü Biket İlhan verdi.

"Sinema bir ömürdür"

Bir diğer Onu Ödülü ise oyuncu Hülya Darcan'a, genç oyuncu Esra Bilgiç tarafından takdim edildi. Darcan, 28 yıl önce festivalde konuk olduğunu dile getirerek ilk yılın konusunun kadın yönetmenler olduğunu söyledi. Bilge Olgaç ile tek film çektiğini ve bunun 20 filme bedel olduğunu dile getiren Darcan, sektöre 20 yıl ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Uzun bir aradan sonra sinemanın kendisini bağrına bastığını aktaran Darcan, "Sinema bir ömürdür, teşekkürler sinema" dedi ve ödüle layık görüldüğü için jüri üyelerine teşekkür etti. Genç oyuncu Esra Bilgiç de Hülya Darcan'dan çok şey öğrendiğini ve öğrendiklerinin hayatına ışık tuttuğunu söyledi.

Açılış gecesi, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla sona erdi.