28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

(ANKARA) – Uçan Süpürge Vakfı'nın düzenlediği 28'inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak ve sinema alanındaki üretimlerini desteklemek amacıyla 27 Mayıs-4 Haziran arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Festivalin biletleri ise sanatseverlerle buluşmak üzere yarın satışa çıkarılacak.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 28'inci yılında da zengin film seçkisi, söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimler düzenliyor. Bu yıl "Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" sloganıyla yola çıkan festival, 27 Mayıs akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde görkemli bir açılışla başlayacak.

Ankara'da Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan festivalde, 29 ülkeden 44 filmi izleyiciyle buluşturulacak.

Sinema salonlarını kadınların hikayeleriyle doldurmaya hazırlanan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali biletleri, 17 Mayıs Cumartesi günü "Biletinial" üzerinden çevrimiçi olarak satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise tam 100, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.

"Festivalin Onur Ödülleri, Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan'a verilecek"

27 Mayıs akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi salonunda gerçekleşecek açılış gecesinin sunuculuğunu ünlü oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler üstlenecek. Açılış gecesinde festivalin Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl festivalin Onur Ödülleri, Türk sinemasının ikonik kadın oyuncularından Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan'a verilecek. Kadın sinemasına emek veren yaratıcı kadınları onurlandıran Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise bu yıl Başak Emre, Bennu Yıldırımlar ve Harika Uygur'un olacak. Genç Cadı Ödülü, genç yaşına rağmen önemli başarılar elde eden ve ilham veren oyunculuğuyla dikkat çeken Mina Demirtaş'a sunulacak.

31 Mayıs Cumartesi günü yine Kült Kavaklıdere'de düzenlenecek "Yeni bir kadraj" paneli, sinemadaki temsil, üretim, emek ve dayanışma konularını tartışmaya açacak; 1 Haziran Pazar günü "Korkutan Değişim" paneli body horror filmleri üzerinden bedensel dönüşüm ve korku temalarını ele alırken; ve 3 Haziran Salı günü "Hafızanın Direnişi" paneli de hafıza ve sinema arasındaki ilişkiyi farklı perspektiflerle sunacak.

Festivalin kapanış gecesi ise 3 Haziran Salı akşamı Kült Kavaklıdere Sineması'nda gerçekleşecek. Aynı gece, Her Biri Ayrı Renk seçkisinde yer alan filmler arasından birine FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü takdim edilecek.