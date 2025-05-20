29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buluyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği 29'uncu Bedia Muvahhid Ödülü, 39'uncu Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerini bulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği 29. Bedia Muvahhid Ödülü, 39'uncu Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerini buluyor. 29'uncu Bedia Muvahhid ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19.00'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Hümay Güldağ'ın sunacağı törene Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve Oyuncu Selen Nur Sarıyar katılacak. 29'uncu Bedia Muvahhid Ödülü oyuncular Seda Çavdar ve Yeliz Şatıroğlu'na verilecek.
Alev Oraloğlu'nun anılarını paylaşacağı ödül töreni, flüt sanatçısı Özlem Noyan ve piyanist Tarkan Tarıer'in yer alacağı müzik dinletisiyle sona erecek.
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