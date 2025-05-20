29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
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29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buluyor

Ödül, Seda Çavdar ve Yeliz Şatıroğlu'na verilecek. Tören 22 Mayıs'ta Üsküdar'da yapılacak.

20.05.2025 16:41
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesince düzenlenen 29. Bedia Muvahhid Ödülü, 39. Genç Günler kapanış gecesinde sahiplerini bulacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, "29. Bedia Muvahhid Ödülü", oyuncular Seda Çavdar ile Yeliz Şatıroğlu'na verilecek.

Uğurtan Atakan yönetimindeki tören, 22 Mayıs'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Tören, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ve oyuncu Selen Nur Sarıyar'ın katılımıyla yapılacak.

Alev Oraloğlu'nun anılarını paylaşacağı törende, flüt sanatçısı Özlem Noyan ile piyano sanatçısı Tarkan Tarıer müzik dinletisine imza atacak.???????

Kaynak: AA

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