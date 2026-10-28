29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 limanda 29 gemi ziyarete açılacak - Son Dakika
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 limanda 29 gemi ziyarete açılacak

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MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Kuvvetlerine bağlı 29 geminin 29 limanda ziyarete açılacağını bildirdi. Duyuruda halkın davetli olduğu ve ziyaret edilebilecek gemi ile limanların listesinin paylaşıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ziyaret edilebilecek gemi ve limanlara ilişkin duyuru yapıldı.

Tüm halkın davetli olduğu belirtilen duyuruda yer alan liman ve gemiler şöyle:

"Rize - TCG İstanbul, Sürmene - TCG Kilimli, Karadeniz Ereğli - TCG Doğanay, İğneada - TCG Anamur, Dolmabahçe - TCG Kemalreis, İzmit - TCG Mızrak, Mudanya - TCG Akçay, Erdek - TCG Enez, Tekirdağ - TCG Işın, Çanakkale - TCG Gurbet, Gökçeada - TCG Türkeli, Bozcaada - TCG Karabiga, Foça - TCG Kalkan, İzmir - TCG Büyükada, Karşıyaka - TCG Karşıyaka, Çeşme - TCG Heybeliada, Kuşadası - TCG Ç-160, Didim - TCG Karayel, Yalıkavak - TCG Köyceğiz, Bodrum - TCG Yıldız, Marmaris - TCG 1. İnönü, Fethiye - TCG Kaş, Kaş - TCG Meltem, Antalya - TCG Bora, Alanya - TCG Atak, Anamur - TCG Karpaz, Mersin - TCG Tarsus, Gazimağusa - TCG Zıpkın, Girne - TCG Bandırma."

Kaynak: AA
Milli Savunma BakanlığıCumhuriyet BayramıPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 limanda 29 gemi ziyarete açılacak - Son Dakika
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