29 Ekim Kadınları Derneği'nden Şükran Soner için başsağlığı: Örgütlü mücadelede örnekti - Son Dakika
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29 Ekim Kadınları Derneği'nden Şükran Soner için başsağlığı: Örgütlü mücadelede örnekti

29 Ekim Kadınları Derneği\'nden Şükran Soner için başsağlığı: Örgütlü mücadelede örnekti
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29 Ekim Kadınları Derneği, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner'in vefatı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1966'dan bu yana gazetede kalemiyle aydınlatan Soner'in işçinin ve emekçinin yanında yılmaz bir hak savunucusu olduğu belirtilirken, insan hakları ve kadının insan hakları alanındaki çalışmalarına vurgu yapıldı.

(ANKARA) - 29 Ekim Kadınları Derneği, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner'in vefatına ilişkin, "O sadece yazarak değil, örgütlü mücadele içinde ağır sorumlulukları omuzlamaktan geri durmayarak, bizlere örnek oldu. Başta Cumhuriyet gazetesi ve ailesi olmak üzere tüm halkımızın başı sağolsun" açıklamasını yaptı.

29 Ekim Kadınları Derneği, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner'in vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1966 yılından bu yana Cumhuriyet Gazetesi ailesi içinde kalemiyle bizi aydınlatan, işçinin, emekçinin yanında yılmaz bir hak savunucusu olan Şükran Soner'i yitirmiş olmaktan büyük acı duyuyoruz. O sadece yazarak değil, örgütlü mücadele içinde ağır sorumlulukları omuzlamaktan geri durmayarak, bizlere örnek oldu. İnsan hakları, özellikle de kadının insan hakları onun en önemli çalışma alanıydı… Muhabirliğinden, köşe yazarlığına sesini yükseltmeden, cesur bir olgunlukla konuştu. Çağrıldığı her yere koştu. Bir aydınlanma simgesi olarak onu hep anacağız. Başta Cumhuriyet gazetesi ve ailesi olmak üzere tüm halkımızın başı sağolsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 29 Ekim Kadınları Derneği'nden Şükran Soner için başsağlığı: Örgütlü mücadelede örnekti - Son Dakika

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