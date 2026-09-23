296 bin İLKSAN üyesi 14 Eylül itibarıyla 598 sağlık kuruluşunda hizmet alabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

296 bin İLKSAN üyesi 14 Eylül itibarıyla 598 sağlık kuruluşunda hizmet alabilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
296 bin İLKSAN üyesi 14 Eylül itibarıyla 598 sağlık kuruluşunda hizmet alabilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Macit'in katıldığı törende İLKSAN ile Unico Sigorta arasında Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası protokolü imzalandı. 14 Eylül itibarıyla 296 bin üyenin tamamı sigortalanırken, üyeler Türkiye genelinde 598 anlaşmalı sağlık kuruluşundan hizmet alabilecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, "Öğretmenlerimizin iyiliğine yapılan her yatırım nihayetinde öğrencilerimize ve eğitimimizin, ülkemizin geleceğine yapılan bir adımdır." ifadesini kullandı.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ve Unico Sigorta arasında öğretmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini destekleyen "Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" işbirliği protokolü Başkent Öğretmenevi'nde imzalandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, burada yaptığı konuşmada, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Macit, Bakanlık olarak öğretmenleri eğitim politikalarının merkezinde gördüklerini, mesleğin itibarını güçlendirecek, güvenliğini sağlayacak, öğretmenlerin haklarını geliştirecek ve mesleki gelişimlerini sürekli kılacak adımları kararlılıkla attıklarını söyledi.

Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Macit, bunun yeni ve önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Macit, söz konusu sigortanın yaklaşık 300 bin üye öğretmeni kapsadığı bilgisini verdi.

Macit, öğretmenlerin sağlık hizmetlerine daha kolay ve nitelikli şekilde ulaşabilmesinin, kendilerini güvende hissetmelerinin ve mesleklerini huzur içinde sürdürebilmelerinin önemine işaret ederek, "Öğretmenlerimizin iyiliğine yapılan her yatırım nihayetinde öğrencilerimize ve eğitimimizin, ülkemizin geleceğine yapılan bir adımdır." diye konuştu.

Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Macit, çalışmanın hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bütün üyelerimiz sigortalanmıştır"

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsa Barış da İLKSAN'ın eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının zor zamanlarında bir dayanak, mutlu günlerinde ise bir güvence oluşturmayı temel misyon edindiğini dile getirdi.

Sigortada yaş sınırı aranmadığını ve 296 bin üyenin tamamının "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" kapsamına alındığını anlatan Barış, "14 Eylül itibarıyla da bütün üyelerimiz sigortalanmıştır. e-Devlet'e girdikleri zaman orada sigorta ve kullanım özelliklerini, amaçlarını göreceklerdir. Bu protokolle birlikte üyelerimiz en seçkin sağlık kuruluşlarından Türkiye genelinde 598 tane anlaşmalı sağlık kuruluşunda hizmet alabileceklerdir." dedi.

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler de söz konusu uygulamayı kamu sağlık sisteminin güçlü yapısını özel sağlık hizmetleriyle buluşturan bir köprü olarak gördüklerini söyledi.

Güzeler, Unico Sigorta olarak işbirliğini genişletmeyi ve büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu projenin önümüzdeki dönemde Türkiye'de birçok kuruma örnek, rol model olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İLKSAN ile Unico Sigorta arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA
TürkiyeSigortaSağlıkEğitimGüncelİLKSANEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı
19 yaşındaki Celal Can’ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim 19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü Sabaha kadar başında beklemiş Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 16:57:33. #.0.3#
SON DAKİKA: 296 bin İLKSAN üyesi 14 Eylül itibarıyla 598 sağlık kuruluşunda hizmet alabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement