3.500 Yıllık Kral Yolu Gümüşlük'te Ortaya Çıktı - Son Dakika
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3.500 Yıllık Kral Yolu Gümüşlük'te Ortaya Çıktı

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Gümüşlük'te deniz çekilince Kral Yolu belirgin hale geldi, turistler antik izleri keşfetti.

08.02.2025 17:43
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Gümüşlük'te 3 bin 500 yıllık Kral Yolu gün yüzüne çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan ve Tavşan Adası'na kadar uzanan tarihi sur yolları, deniz çekilince yeniden ortaya çıktı. Halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen ve 3 bin 500 yıl önce Myndos kentine ulaşımı sağlayan antik yol, havadan dron ile görüntülendi.

Deniz seviyesinin düşmesiyle belirgin hale gelen taş döşemeli yol, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, tarihi yolun üzerinde yürüyerek antik Myndos'un izlerini keşfetti. Bazı turistler, Kral Yolu'nda hatıra fotoğrafları çektirirken, bölgenin tarihi atmosferini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Tarihi yol, geçmiş dönemlerde Myndos kentine ulaşımda önemli bir güzergah olarak kullanılmış olup, günümüzde arkeolojik ve turistik değeriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, Kral Yolu'nun korunması ve tanıtılması için farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtiyor.

Kral yolunu izlemeye gelen Müjdat Sungur, "Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 3.500 Yıllık Kral Yolu Gümüşlük'te Ortaya Çıktı - Son Dakika

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