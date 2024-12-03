3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlikler

Güncel

(BALIKESİR)- Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğrenciler ve öğretmenler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program kapsamında dans gösterileri, müzik dinletileri ve empati etkinlikleri gerçekleştirildi.

Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anlamlı etkinliğe, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ilçe jandarma teşkilatı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında dans gösterileri, müzik dinletileri ve empati etkinlikleri gerçekleştirildi.