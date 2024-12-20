3. Arıcılık ve Bal Festivali Bitlis'te Düzenlendi - Son Dakika
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3. Arıcılık ve Bal Festivali Bitlis'te Düzenlendi

3. Arıcılık ve Bal Festivali Bitlis\'te Düzenlendi

Bitlis'te düzenlenen festivalde arıcılık ön plandaydı, bal üretimi ve kaliteli markalaşma vurgulandı.

20.12.2024 14:18
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Bitlis'te Valilik, Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla "3. Arıcılık ve Bal Festivali" düzenlendi.

Üniversitenin merkezi konferans salonunda yapılan programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, kentte arıcılığın iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Kentteki kovan sayısına değinen Karakaya, "İlimizde 257 bin arılı kovan mevcut. 93 bin kara kovan sayısı ile Türkiye'de birinci sıradayız. 164 bin fenni kovan sayısı ile de Türkiye'de 13'üncü sırada yer almaktayız. İlimiz aynı zamanda 2 bin 186 ton bal üretimiyle Türkiye'de 14'üncü sırada yer almakta." dedi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis'te üretilen balın markalaşması gerektiğini ifade etti.

Bitlis denilince akla ilk balın geldiğini dile getiren Elmastaş, "Bitlis balı kalite noktasında birçok yörenin balından daha iyi. Ama balımızı tanıtma noktasında eksik kaldığımız için birçok yerde ismimizi göremiyoruz. Son zamanlarda bazı markalar ortaya çıkmaya başladı. Aslında bu çalışmanın bir gayesi de budur." diye konuştu.

Program, "en iyi bal yarışması" ile devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 3. Arıcılık ve Bal Festivali Bitlis'te Düzenlendi - Son Dakika

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