3 bin 500 rakımda yer alan saklı cennet: Kervan Gölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3 bin 500 rakımda yer alan saklı cennet: Kervan Gölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, Cilo Dağı bölgesindeki 3 bin 500 rakımda bulunan ve saklı cennet olarak bilinen Kervan Gölü'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Cilo Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaparak Kervan Gölü'nü keşfettiler. Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini belirten YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar, bölgenin büyük buzul göllerinden biri olan Kervan Gölü'nün muhteşem manzarasını anlattı. Doğaya hayran kalan bir öğretmen olan Bendeniz Özer Kırdar da, Cilo Dağlarındaki üç gölü görme fırsatını bulduklarını ve herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

26.07.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 bin 500 rakımda yer alan saklı cennet: Kervan Gölü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, Cilo Dağı bölgesindeki 3 bin 500 rakımda bulunan ve saklı cennet olarak bilinen Kervan Gölü'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi Hakkari il merkezi ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Rehber Suat Öztekin'in öncülüğündeki 25 kişilik grup, Cilo Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra 3 bin 500 rakımdaki Kervan Gölü'nün etrafını gezdiler. YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar, Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, "Şu an bulunduğumuz yer Kervan Buzul Gölü, arkamda kalan yer kervanların geçtiği yer olduğu için Kervan Gölü diyoruz. Bölgenin büyük buzul göllerinden biridir. Bugün 25 kişilik bir ekiple buraya geldik, bizimle beraber Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da Hakkari bölgesinin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla geldiler. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bölgeyi çok beğendiler, bu hatıraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler. Karvan Buzul Gölü'nün üstündeyiz ve 3 bin 500 rakımdadır. Sağ tarafımda kalan yer ise Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi, yani Hakkari'nin çatısı olan Reşko Zirvesi ve 4 bin 116 metre yüksekliğinde olup görselliği insanları mest ediyor. Hakkari'nin doğası ve güzelliği gerçekten muazzam bir yer, herkesin buraya gelip görmesi gerekiyor. İsviçre'ye ya da Alplere gitmeye gerek yok, çünkü burası Türkiye'nin Alpleri'dir" dedi.

Doğaya hayran kaldığını belirten Bendeniz Özer Kırdar da, "Edebiyat öğretmeniyim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, Yüksekova'mızın İsviçre'ye benzeyen muhteşem bir doğası var. Bugün hep kitaplardan okuduğumuz ama bir türlü göremediğimiz Cilo Dağlarındaki muhteşem üç gölü görme fırsatını bulduk. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Bendeniz, Hakkari, Spor, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 bin 500 rakımda yer alan saklı cennet: Kervan Gölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: 3 bin 500 rakımda yer alan saklı cennet: Kervan Gölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement