3 ilde 18 müştekiyi 5 milyon 600 bin lira dolandıran şüphelilerden 6'sı tutuklandı

3 ilde 18 müştekiyi 5 milyon 600 bin lira dolandıran şüphelilerden 6'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yüksek kazanç vaadiyle 18 müştekiyi 5 milyon 600 bin lira dolandıran şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle 18 müştekiyi 5 milyon 600 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 25 banka kartı ve 1 hard disk ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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