3 ilde 18 müştekiyi 5 milyon 600 bin lira dolandıran şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle 18 müştekiyi 5 milyon 600 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 25 banka kartı ve 1 hard disk ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.