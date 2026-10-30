3 ilde FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, 12 milyon 852 bin lira ele geçirildi - Son Dakika
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3 ilde FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, 12 milyon 852 bin lira ele geçirildi

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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adres aramalarında toplam değeri 12 milyon 852 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altın ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, örgütün geçmiş dönem finans yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği için adli işlem gören, ByLock kullanan, örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artış görülen ve sözde eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi, bölge talebe mesulü oldukları, himmet topladıkları ve sohbet verdikleri anlaşılan zanlıların güncel yapılanmada yeniden görevlendirildiklerini belirledi.

Geçmiş dönemde sorumlu oldukları kişi ve esnaflarla yeniden irtibat kurarak örgüte aktarılmak üzere maddi kaynak sağlamaya çalışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Aydın ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, toplam değeri 12 milyon 852 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altın ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
İstanbulGüncelDövizSon Dakika

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