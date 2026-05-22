3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
22.05.2026 15:30
Hatay'da yol çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolun çökmesi sonucu dere yatağına düşen otomobilde hayatını kaybeden sürücü Nedim Harbalioğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Defne ilçesi Değirmenyolu Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Harbalioğlu, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Samandağ ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Şahut Kimyonok ise Tekebaşı Mahallesi Mezarlığı'nda, Antakya ilçesinde çöken evde hayatını kaybeden Abdulhannan El Muhamme ise Aşağıoba Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

