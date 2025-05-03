3 Mayıs Türkçülük Günü Samsun'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3 Mayıs Türkçülük Günü Samsun'da Kutlandı

3 Mayıs Türkçülük Günü Samsun\'da Kutlandı

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, mücadelenin simgeleriyle etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

03.05.2025 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, geleneksel bahar şöleniyle kutlandı.

MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Atakum ilçesindeki Çakırlar Korusu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 3 Mayıs 1944'ün Türk milletinin hafızasında bir direniş ve diriliş günü olduğunu söyledi.

3 Mayıs'ın büyük bir mücadele günü olduğunu belirten Mucur, "3 Mayıs, Türk milliyetçiliğini mahkum etmeye çalışan karanlık zihniyetlere karşı, inançla verilen büyük bir mücadelenin adıdır. Bu kutlu gün, Türk milliyetçiliğinin zindanlara sığmayacak kadar güçlü bir irade olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş'i ve 3 Mayıs 1944'ün dava adamlarını bugün rahmetle anıyoruz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket var oldukça, onların davası da ilelebet yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Türkçülüğün simgelerinden demir dövme geleneği, doğa yürüyüşü, çocuklar için ise yüz boyama, çuval yarışı ve halat çekme gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

MHP Samsun İl Başkanlığı öncülüğünde, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı, Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilciliği, TÜRKAV Samsun Şubesi ve Türk Hukuk Enstitüsü Samsun Şubesinin birlikte düzenlediği programa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Mayıs Türkçülük Günü Samsun'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:27:25. #7.12#
SON DAKİKA: 3 Mayıs Türkçülük Günü Samsun'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.