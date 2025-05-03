3 Mayıs Türkçülük Günü Samsun\'da Kutlandı

Samsun'da 3 Mayıs Türkçülük Günü, geleneksel bahar şöleniyle kutlandı.

MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Atakum ilçesindeki Çakırlar Korusu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 3 Mayıs 1944'ün Türk milletinin hafızasında bir direniş ve diriliş günü olduğunu söyledi.

3 Mayıs'ın büyük bir mücadele günü olduğunu belirten Mucur, "3 Mayıs, Türk milliyetçiliğini mahkum etmeye çalışan karanlık zihniyetlere karşı, inançla verilen büyük bir mücadelenin adıdır. Bu kutlu gün, Türk milliyetçiliğinin zindanlara sığmayacak kadar güçlü bir irade olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş'i ve 3 Mayıs 1944'ün dava adamlarını bugün rahmetle anıyoruz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket var oldukça, onların davası da ilelebet yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Türkçülüğün simgelerinden demir dövme geleneği, doğa yürüyüşü, çocuklar için ise yüz boyama, çuval yarışı ve halat çekme gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

MHP Samsun İl Başkanlığı öncülüğünde, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı, Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilciliği, TÜRKAV Samsun Şubesi ve Türk Hukuk Enstitüsü Samsun Şubesinin birlikte düzenlediği programa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.