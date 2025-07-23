3. Trakya Uçurtma Festivali Başlıyor

Tekirdağ'da düzenlenecek 3. Trakya Uçurtma Festivali'nde 6 ayrı ülkeden uçurtma sanatçısı bir araya gelecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, 26-27 Temmuz'da Tekirdağ'ın çok güzel bir festivale ev sahipliği yapacağını söyledi.

Hoşköy Mahallesi'nde düzenlenecek 3. Trakya Uçurtma Festivali'nde görsel şölen yaşanacağını aktaran Karaküçük, "Herkesin keyif alacağı bir etkinlik bizleri bekliyor. Gökyüzünün maviliğini renklendirecek, rüzgarla özgürleşen umutlarımızı paylaşacağımız çok özel bir etkinlik olacak. Bu anlamlı festival, sadece gökyüzünü uçurtmalarla süslemekle kalmıyor, aynı zaman da dünya uçurtma şampiyonu Zahit Mungan adına düzenlenecek." dedi.

Karaküçük, festivale bu yıl 6 ayrı ülkeden uçurtma sanatçısı katılacağını dile getirdi.

Festival kapsamında 2 gün boyunca Hoşköy'ün esintili yamaçları, birbirinden renkli uçurtmalara ev sahipliği yapacağını ifade eden Karaküçük, "Atölyelerden yarışmalara, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaşa hitap eden etkinliklerimizle, doğayla iç içe, gökyüzüne bakan umut dolu anlar yaşayacağız. Amacımız sadece eğlenmek değil aynı zamanda paylaşmak, birlikte üretmek ve gökyüzünü hep birlikte renklendirmek. Sizleri,Trakya'nın en güzel sahil noktalarından biri olan Hoşköy'de, rüzgarla dans eden uçurtmaların coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.