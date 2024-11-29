3. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu - Son Dakika
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3. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu

3. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu

İstanbul'da düzenlenen sempozyumda teknoloji ve hukuk ilişkisi ele alındı, siber güvenlik vurgulandı.

29.11.2024 16:18
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İstanbul'da, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğinde "3. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu" düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kadıköy'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, gençlerle bu tür programlarda sık sık bir araya gelmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Teknoloji ve hukuk arasındaki ilişkinin, özellikle ulaştırma ve altyapı gibi hayati sektörlerde daha önce hiç olmadığı kadar belirgin hale geldiğini vurgulayan Boyraz, "Dijitalleşen bir dünyada bu iki alanın kesişim noktasını anlamak, yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirme gücüne sahiptir." dedi.

Bakanlık olarak, dijitalleşmenin altyapı üzerindeki etkilerini en yakından deneyimleyen kurumlardan biri durumunda bulunduklarını dile getiren Boyraz, şunları kaydetti:

"Teknoloji, iletişimden ulaşıma, lojistikten şehir planlamasına kadar her alanı dönüştürdü. Yasal düzenlemelerin bu dönüşüme uyum sağlaması kaçınılmaz oldu. Dijitalleşen dünyada altyapının güvenliği, ulusal güvenliğin bir parçası haline gelmiştir. Özellikle kritik altyapılar, siber saldırıların birincil hedefi olabilmektedir. Enerji, ulaşım, telekomünikasyon gibi sistemlerin kesintisiz çalışması, yalnızca ekonomik istikrar için değil, toplumsal düzenin de korunması için hayati bir zorunluluktur."

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ekici ise içinde bulunulan çağda herkesin internet ve bilişim araçlarından faydalandığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun ağustos ayı verilerine göre, ülkede 16-74 yaş arasındaki grupların internet kullanım oranlarının arttığını dile getiren Ekici, bu oranın özellikle çocuklarda ise yükselerek devam ettiğini bildirdi.

Elektronik ticaret verilerinin çok hızlı arttığını ve ticaretin büyük bölümünün elektronik yapıldığını anlatan Ekici, "Bu kadar geniş bir alana yol açan ürünün tabii ki kötüye kullanılması da her zaman için söz konusu. Özellikle 2024 verilerine göre, küresel ölçekte ortaya çıkan siber saldırıların zararının 9,5 trilyon dolar olması öngörülüyor. Bu da ayda yaklaşık 800 milyar dolara, haftalık 182 milyar dolara tekabül ediyor. Dolayısıyla bütün bu alanların doğru şekilde düzenlenmesi ve hukuki altyapısının, teknik altyapısıyla birlikte ele alınması gerekiyor." dedi.

"Bütün konularda yeryüzünün tamamını içine alacak cevap üretmek zorundayız"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, teknolojinin öncülüğünde gelişen bilişimin, ciddi bir fırsat olmasının yanında tehlikeli de bir alan olduğunu belirtti.

Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herhangi bir konuda bir usul henüz daha oturmamışsa, kullanılan teknik, araç gereç ve materyal konusunda hala bir dinginliğe varılmamışsa, sürekli bir yenilik, dönüşüm ve girişim varsa, bir düzenlilikten, süreklilikten ve öngörülebilirlikten bahsetmek hiç de kolay değil. Hele bir kültürün oluşumu aşamasına bile daha varılamamışsa, bir de bu ulusal ölçekte değil uluslararası ölçekte de bu şekildeyse, çok ciddi bir risk altındayız demektir."

Bilişim konusunun uluslararası alanı da içine aldığını kaydeden Çelik, "Türkiye'nin bu gündemleri küresel ortamı dikkate alan bir başlıkta ele alması gerektiğine de ayrıca vurgu yapmak isterim. Akla gelebilecek bütün konularda yeryüzünün tamamını içinde alacak cevap üretmek zorundayız. Bu da işin yükünü daha da artırıyor." diye konuştu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Günergök de insanlık tarihinin "bilişim devrimi" olarak adlandırılan üçüncü bir devrimi yaşadığına işaret ederek, "Hukuk, bilişim ve teknoloji alanında, yapay zeka, internet ve kripto para gibi alanlarda gelişti." diye konuştu.

Sempozyumun, hukukun bu yeni alanının güncel ve akademik başlıklarının bir arada konuşulmasına, sorunların tartışılmasına öncülük ettiğini dile getiren Günergök, "Sempozyumumuzda, bilişimin ticaret hukukuna yansımaları, yapay zeka hukuku, fintek, kripto varlık, ceza hukuku, veri hukuku, fikri mülkiyet ve diğer yansımaların yanı sıra Yeşilay tarafından organize edilen oturumda, dijital bağımlılık kavramı da incelenecek." bilgisini verdi.

Sempozyum 2 gün sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu - Son Dakika

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