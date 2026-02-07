Seferihisar Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Öğrencileri, Çalışmalarını Sergiledi

(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen PAL Expocare Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda çalışmalarını sergiledi.

Seferihisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, PAL Expocare Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'na katılarak çalışmalarını sergiledi. Yaşlı bakımı, aktif yaşam ve sağlıklı yaş alma temalarıyla İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuar kapsamında 3. Yaş Üniversitesi Belgeseli geniş katılımla izleyicilerle buluştu. Belgeselde üniversitenin kuruluş süreci, eğitim modeli ve öğrencilerin yaşamlarına kattığı sosyal, kültürel ve zihinsel katkılar aktarıldı. Gösterimin ardından açılan tanıtım alanında, 3. Yaş Üniversitesi çatısı altında yürütülen tüm dersler ve atölyeler tanıtıldı.

Katılımcılar, ders içerikleri hakkında bilgi aldı

Etkinlikte, 3. Yaş Üniversitesi'nin seçmeli dersleri arasında yer alan Kitap Kulübü öğrencileri şiir dinletisi sundu. Türk edebiyatının büyük ustası Nazım Hikmet'in 124'üncü doğum günü anısına düzenlenen dinletide, şairin eserlerinden seçilen şiirler seslendirildi. Seferihisar Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nin fuardaki etkinlikleri, yaşam boyu öğrenme ve aktif yaş alma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Etkinlikler 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.